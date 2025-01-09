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Хэмитлон: Давайте сделаем этот год незабываемым

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Хэмитлон: Давайте сделаем этот год незабываемым

https://www.gettyimages.com/Ukraine

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Пилот команды "Феррари" Льюис Хэмилтон поделился ожиданиями со следующего сезона и рассказал о своих целях на год.

"Я очень рад этому году. Переход в Ferrari заставил меня многое обдумать. Совет всем, кто намерен сделать следующий шаг в 2025 году: примите изменения. Независимо от того, хотите ли вы сменить компанию, освоить новый навык или даже попробовать что-то новое, помните, что в переосмыслении себя огромная сила. Ваша возможность всегда находится под рукой.

2025-й – это год, чтобы использовать новые возможности, оставаться голодным, продолжать с целью. Давайте сделаем этот год незабываемым" – сказал Хэмилтон.

Напомним, что "Альпин" в ближайшее время объявит о подписании контракта с аргентинским пилотом.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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