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Ферстаппен: Не мог ожидать, что все будет так грустно, как в середине 2024 года
Ретроспективный анализ
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал впечатление от своих выступлений в середине прошлого сезона.
"Четвертый титул определенно много значит для меня. Это был не самый простой вызов для меня. Я думаю, что многие сотрудники команды просто находились под постоянным давлением.
Мы все хотели добиться успеха, мы завершили сезон, в котором, по сути, доминировали. Конечно, я никогда не ожидал, что все так повторится. Но никак не мог ожидать, что все будет так грустно, как в середине 2024 года.
Очевидно, в некоторых гонках мы были разочарованы, а не счастливы. Но вместо того, чтобы просто сидеть сложа руки и расстраиваться из-за ситуации, все принялись за работу, и это было приятно видеть. Поэтому очень горжусь всеми и тем, как мы все держались вместе" – сказал Макс.
Напомним, что ранее Хэмилтон
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