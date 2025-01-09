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Уильямс назвал дату презентации болида

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Он получил индекс FW47

Уильямс назвал дату презентации болида

Фото: TopGear

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британская команда Формулы-1 "Уильямс" определилась с датой презентации автомобиля 2025 года. Как пишет пресс-служба команды, болид будет показан 14 февраля на трассе в Сильверстоуне. Он получил индекс FW47.

На презентации покажут лишь особую ливрею, а ту, что будет у команды по ходу сезона, представят во время общей презентации.

"Мы многого ожидаем в 2025 году. У нас есть фантастические пилоты в лице Алекса и Карлоса, к нам присоединяются лучшие инженеры со всего мира, а в нашей штаб-квартире в Гроуве вводятся в эксплуатацию новые объекты. Мы уже некоторое время работаем над болидом 2025 года, и я не могу дождаться, когда увижу его в Сильверстоуне 14 февраля. Каждый из нас делает всё возможное, чтобы вернуть команду на её место. Это будет захватывающий год", — сказал руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз.

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