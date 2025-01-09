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Альпин объявила о подписании с Франко Колапинто
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Фото: Твиттер Альпин
Аргентинский гонщик Франко Колапинто подписал контракт с "Альпин". Об этом пишет пресс-служба французской команды. К гоночному коллективу Колапинто присоединится в качестве тестового и резервного пилота.
Напомним, Франко 21 год. В минувшем сезоне Формулы-1 Колапинто выступал в составе британской команды "Уильямс", где заменил Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов. Однако аргентинец не мог получить роль боевого пилота "Уильямса" на постоянной основе, поскольку команда имеет контракты с Алексом Албоном и Карлосом Сайнсом.
Команда "Альпин" в прошлом сезоне заняла шестое место в общем зачёте пилотов.
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