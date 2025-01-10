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Норрис прокомментировал переход Сайнса в Williams

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Это было коллективное решение

Норрис прокомментировал переход Сайнса в Williams

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал переход Карлоса Сайнса в лагерь "Williams" и рассказал, чего ожидает от выступлений Льюиса Хэмилтона за коллектив "Феррари".

"Мы не знаем, когда Williams включится в борьбу. Даже 2026 год - это лишь чуть больше года с сегодняшнего дня. Но в 2026 году может произойти все что угодно. Williams может внезапно оказаться на вершине. Поэтому нужно подождать.

Однако это досадно, поскольку Карлос достаточно доказал в Формуле-1, чтобы иметь хорошее место. Он заслуживает борьбы за титул, победы в Гран-при и подобные вещи. Поэтому грустно, когда такая возможность упускается. Но не потому, что у Карлоса нет таланта или способностей.

Причина в том, что самый известный человек в Формуле-1 получил его место. Посмотрим, как Льюис выступит с Шарлем и против Шарля. Карлос достаточно доказал, поэтому не думаю, что кто-то должен сомневаться в нем. Уверен, что его время придет, и он поможет Williams вернуться на вершину" – сказал Норрис.

Напомним, что ранее Альпин объявила о подписании Франко Колапинто.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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