Норрис прокомментировал переход Сайнса в Williams

Пилот команды "Макларен" Лэндо Норрис прокомментировал переход Карлоса Сайнса в лагерь "Williams" и рассказал, чего ожидает от выступлений Льюиса Хэмилтона за коллектив "Феррари".

"Мы не знаем, когда Williams включится в борьбу. Даже 2026 год - это лишь чуть больше года с сегодняшнего дня. Но в 2026 году может произойти все что угодно. Williams может внезапно оказаться на вершине. Поэтому нужно подождать.

Однако это досадно, поскольку Карлос достаточно доказал в Формуле-1, чтобы иметь хорошее место. Он заслуживает борьбы за титул, победы в Гран-при и подобные вещи. Поэтому грустно, когда такая возможность упускается. Но не потому, что у Карлоса нет таланта или способностей.

Причина в том, что самый известный человек в Формуле-1 получил его место. Посмотрим, как Льюис выступит с Шарлем и против Шарля. Карлос достаточно доказал, поэтому не думаю, что кто-то должен сомневаться в нем. Уверен, что его время придет, и он поможет Williams вернуться на вершину" – сказал Норрис.