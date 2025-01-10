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Ферстаппен рассказал, хочет ли побить легендарный рекорд Шумахера
Комментарий пилота
Фото: The New York Times
Гонщик команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, ставит ли себе цель в пятый раз подряд выиграть чемпионат Формулы-1 и побить рекорд легендарного Михаэля Шумахера.
"Конечно, я хотел бы победить и в этом году. Но у меня нет отдельной галочки, чтобы выиграть пять титулов подряд, или сколько их всего мне нужно (для рекорда Шумахера – прим).
Я нахожусь в команде, которая, как мне кажется, способна выигрывать чемпионаты, и я очень рад, что мы снова выйдем на стартовые ворота в 2025-м. Надеюсь, наша форма будет достаточно быстрой. Знаю, что если у нас будет достаточный темп, тогда я сделаю все остальное. Поэтому просто надеюсь, что мы будем конкурентоспособны" – сказал Ферстаппен.
Напомним, что ранее Норрис
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