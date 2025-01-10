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Феррари решит проблему Хэмилтона с болидом

Автоспорт

Розработка под кодовым названием "Проект 677"

Феррари решит проблему Хэмилтона с болидом

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Авторитетное издание PlanetF1 сообщило, что команда Формулы-1 "Феррари" решит проблему с квалификационным темпом 40-летнего семикратного победителя серии Льюиса Хэмилтона, с которой он столкнулся в конце своей карьеры в "Мерседесе".

"Разработкой болида "Феррари" 2025 года под кодовым названием "Проект 677" руководит французский инженер Лоик Серра, который тесно сотрудничал с Хэмилтоном в годы его успеха в "Мерседесе".

Серра, который в октябре приступил к работе в качестве технического директора "Феррари" по шасси, также, как полагают, разделил сомнения Хэмилтона по поводу провальной концепции "Мерседеса", разработанной тогдашним техническим директором Майком Эллиотом в сезоне-2022/2023.

И выяснилось, что Серра может стать ключом к достижению темпа Хэмилтона в квалификации, а "Феррари" намерена улучшить показатели болида на одном круге в 2025 году. Серра работает над тем, чтобы добиться максимального результата при работе с шинами "Пирелли" в новом сезоне. Но приоритетом для Лоика в первую очередь будет работа над машиной 2026 года, с целью превратить "Проект 677" в потенциального претендента на титул", — говорится в статье издания.

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