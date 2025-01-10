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Названа предполагаемая сумма, которую Альпин выплатил Уильямсу за подписание Колапинто
Восьмизначная сумма
Фото: Getty Images
Руководство французского гоночного коллектива "Альпин" выплатило британской команде "Уильямс" порядка € 10 млн за подписание аргентинского пилота Франко Колапинто. Об этом пишет портал F1-insider.
Согласно имеющейся информации, аналогичную сумму руководство "Уильямса" требовало от австрийского "Ред Булл", когда Кристиан Хорнер вёл переговоры о подписании Франко в свой коллектив. Поэтому можно предполагать, что эта же сумма фигурировала и в недавней сделке между "Альпин" и "Уильямсом".
В минувшем сезоне Формулы-1 Колапинто выступал в составе "Уильямса", где заменил Логана Сарджента после Гран-при Нидерландов.
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