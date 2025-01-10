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Двукратный победитель Дакара заявил о сходе с ралли-рейда
Мотогонщик провел около 30 часов в дороге
36-летний аргентинский мотогонщик Кевин Бенавидес, представляющий команду KTM Factory, объявил о завершении выступления на ралли-рейде "Дакар"-2025.
"Первая неделя выдалась тяжёлой, суммарно я 30 часов был в дороге. Сейчас я нахожусь не в лучшей физической форме. Это была ежедневная борьба, но горжусь тем, что выдержал первую неделю самого сложного ралли в мире, уже большое достижение.
Было печально (принимать решение о сходе), так как мой разум знает, как быть лучшим, но тело не способно поддерживать нужный темп. Именно из-за этого ощущения я принял решение сняться с ралли — риск получить больше травм слишком велик. Хочу поблагодарить команду, надеюсь, скоро снова буду участвовать в гонках", — приводит слова Бенавидеса портал AS.
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