Сайнс – о своем наследии в Феррари: Надеюсь, это запомнят и однажды оценят

Карлос Сайнс подвел итог своей работы в "Феррари" и поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Шарлем Леклером.

"С Шарлем мы сражались за победы, а не восьмое место. Когда выступаешь с таким конкурентоспособным соперником, как он, все становится напряженнее и сложнее.

Однако я горжусь тем, чего мы достигли за четыре года: один раз он был впереди, другой раз — я. Четыре года без событий и драмы, но всегда с увлекательными битвами на трассе. Я надеюсь, это запомнят и однажды оценят" – сказал Сайнс.