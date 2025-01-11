Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сайнс – о своем наследии в Феррари: Надеюсь, это запомнят и однажды оценят
Безусловно, так и будет
Getty Images/Global Images Ukraine
Карлос Сайнс подвел итог своей работы в "Феррари" и поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Шарлем Леклером.
"С Шарлем мы сражались за победы, а не восьмое место. Когда выступаешь с таким конкурентоспособным соперником, как он, все становится напряженнее и сложнее.
Однако я горжусь тем, чего мы достигли за четыре года: один раз он был впереди, другой раз — я. Четыре года без событий и драмы, но всегда с увлекательными битвами на трассе. Я надеюсь, это запомнят и однажды оценят" – сказал Сайнс.
Напомним, что ранее Норрис
Популярное сейчас
- Жена Уокера передумала расставаться из-за предложений саудовских клубов
- Победа Байера, Динамо проиграло в ТМ, решение Ла Лиги по игрокам Барсы. Главные новости за 10 января
- У США могут отобрать право проведения ЧМ-2026 и ОИ-2028, – CNN
- Феррари решит проблему Хэмилтона с болидом
- Экс-защитник Динамо поразил жену автомобилем стоимостью в десятки миллионов. ФОТО
- Юный талант Барселоны снова вместе с топовой испанской блогершей. ФОТО