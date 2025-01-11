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Сайнс – о своем наследии в Феррари: Надеюсь, это запомнят и однажды оценят

Автоспорт
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Безусловно, так и будет

Сайнс – о своем наследии в Феррари: Надеюсь, это запомнят и однажды оценят

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Карлос Сайнс подвел итог своей работы в "Феррари" и поделился воспоминаниями о сотрудничестве с Шарлем Леклером.

"С Шарлем мы сражались за победы, а не восьмое место. Когда выступаешь с таким конкурентоспособным соперником, как он, все становится напряженнее и сложнее.

Однако я горжусь тем, чего мы достигли за четыре года: один раз он был впереди, другой раз — я. Четыре года без событий и драмы, но всегда с увлекательными битвами на трассе. Я надеюсь, это запомнят и однажды оценят" – сказал Сайнс.

Напомним, что ранее Норрис прокомментировал переход Сайнса в "Williams".

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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