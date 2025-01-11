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Ферстаппен: Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие
Надеемся, здравый смысл возобладает
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своем отношении к возможности увеличения количества гонок в следующем сезоне.
"Алонсо и Хэмилтон однажды пригрозили, что не будут участвовать, если в календаре появится более 22 гонок? Ну а что мы можем сделать?
Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие. Вы и сами знаете, что пилоты на протяжении многих лет всегда были самым слабым звеном в цепочке" – сказал Макс.
Напомним, что ранее Сайнс
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