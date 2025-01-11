Ферстаппен: Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал о своем отношении к возможности увеличения количества гонок в следующем сезоне.

"Алонсо и Хэмилтон однажды пригрозили, что не будут участвовать, если в календаре появится более 22 гонок? Ну а что мы можем сделать?

Мы можем только попросить руководство Формулы-1 остановить это безумие. Вы и сами знаете, что пилоты на протяжении многих лет всегда были самым слабым звеном в цепочке" – сказал Макс.