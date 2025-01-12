Леклер рассказал об ожиданиях от работы с Хэмилтоном

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своих отношениях с будущим напарником по коллективу Льюисом Хэмилтоном.

"Не думаю, что что-нибудь изменится. У нас с Льюисом хорошие отношения. Это другой тип отношений, по сравнению с тем, что были у меня с Сайнсом, потому что пока я не провел с ним много времени, но я испытываю большое уважение к Льюису и тому, чего он достиг.

У нас всегда были хорошие отношения. Мы разных возрастов, но у нас по-прежнему много общих интересов за пределами гонок. Не думаю, что что-то изменится для меня" – сказал Шарль.