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Леклер рассказал об ожиданиях от работы с Хэмилтоном
Невероятный дуэт
Фото: F1
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своих отношениях с будущим напарником по коллективу Льюисом Хэмилтоном.
"Не думаю, что что-нибудь изменится. У нас с Льюисом хорошие отношения. Это другой тип отношений, по сравнению с тем, что были у меня с Сайнсом, потому что пока я не провел с ним много времени, но я испытываю большое уважение к Льюису и тому, чего он достиг.
У нас всегда были хорошие отношения. Мы разных возрастов, но у нас по-прежнему много общих интересов за пределами гонок. Не думаю, что что-то изменится для меня" – сказал Шарль.
Напомним, что ранее Сайнс
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