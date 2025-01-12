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Леклер рассказал об ожиданиях от работы с Хэмилтоном

Автоспорт
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Невероятный дуэт

Леклер рассказал об ожиданиях от работы с Хэмилтоном

Фото: F1

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Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своих отношениях с будущим напарником по коллективу Льюисом Хэмилтоном.

"Не думаю, что что-нибудь изменится. У нас с Льюисом хорошие отношения. Это другой тип отношений, по сравнению с тем, что были у меня с Сайнсом, потому что пока я не провел с ним много времени, но я испытываю большое уважение к Льюису и тому, чего он достиг.

У нас всегда были хорошие отношения. Мы разных возрастов, но у нас по-прежнему много общих интересов за пределами гонок. Не думаю, что что-то изменится для меня" – сказал Шарль.

Напомним, что ранее Сайнс рассказал о своем наследии в "Феррари".

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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