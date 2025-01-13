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Хаас опубликовал график тестов в январе

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У команды будет безлимит на тесты

Хаас опубликовал график тестов в январе

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Американская команда Формулы-1 "Хаас" проведёт тесты 15 и 16 января. По информации пресс-службы гоночного коллектива, за руль болида VF-23 сядут француз Эстебан Окон, британец Оливер Берман и представитель Японии Ритомо Мията. Тесты будут проходить в Хересе (Испания).

По правилам Формулы-1, команды имеют право без ограничений проводить тесты на болидах, использовавшихся не ранее, чем два сезона назад.

Напомним, в прошлом сезоне Формулы-1 "Хаас" занял седьмое место в Кубке конструкторов.

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