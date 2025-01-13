Серхио Перес высказался о своей карьере

Мексиканский гонщик Серхио Перес поделился мнением о своей карьере в автоспорте.

"Важно, что я никогда не сдавался. Всякий раз, когда возникали трудности, всё получалось лучше, потому что я продолжал идти", — приводит слова Переса Formel1.de.

Напомним, что в минувшем сезоне "Королевских гонок" мексиканец занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 152 очка. Чемпионом стал его напарник Макс Ферстаппен.