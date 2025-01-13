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Боттас: Постараюсь сделать всё, чтобы найти способ вернуться в Формулу-1

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Пилот переживает не лучшие времена в карьере

Боттас: Постараюсь сделать всё, чтобы найти способ вернуться в Формулу-1

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Финский резервный гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас заявил, что намеревается найти шанс вернуться в основной пелотон Формулы-1.

"Конечно, мне стоит пытаться вернуться в Формулу-1, но для этого нужно подобрать подходящий момент. И он может настать. На стартовой решётке множество машин с моторами "Мерседеса", благодаря чему могут открыться неожиданные возможности. В любом случае в Формуле-1 сложно делать прогнозы и говорить о том, как будут развиваться события.

Кроме того, многое может произойти в Формуле-1 и в 2026 году. Скажу так. Я готов оставаться в игре и постараюсь сделать всё, чтобы найти способ вернуться", — приводит слова Боттаса Motorsport Week.

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