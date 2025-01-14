Дакар. Гонщик X-raid Yamaha проехал более 30 км с ключом вместо руля

Португальский гонщик команды X-raid Yamaha Supported Team Рикарду Порем вышел из сложной ситуации по ходу гонки ралли-рейда "Дакар" в Саудовской Аравии, управляя своим прототипом.

На 394-м километре трассы у Порема возникла поломка, из-за которой он не мог управлять рулём. Инструктор Нуну Соуза предложил пилоту использовать гаечный ключ вместо руля, и таким методом их команда проехала более 30 км трассы, добравшись до финиша.

Стоит отметить, что Порем в конечном итоге добрался до финиша 11-м, уступив лидеру 15 минут и 6 секунд.