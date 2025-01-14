Стало известно, когда Хэмилтон проведёт первые тесты на болиде Феррари

Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, скорее всего, проведёт 22 января первые тесты на трассе во Фьорано за рулём болида F1-75. Об этом сообщает портал AutoRacer.

Сообщается, что "Феррари" забронировала трассу с 21 по 23 января, однако выбор окончательной даты для тестов будет зависеть от метеорологических условий.

На симуляторе итальянской команды Льюис приступит к работе 20 января.

Напомним, по итогу минувшего сезона британский гонщик занял седьмое место в личном зачёте Формулы-1, набрав 223 очка.