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Стало известно, когда Хэмилтон проведёт первые тесты на болиде Феррари
Но окончательное решение все равно будет зависеть от погоды
Британский пилот "Феррари" Льюис Хэмилтон, скорее всего, проведёт 22 января первые тесты на трассе во Фьорано за рулём болида F1-75. Об этом сообщает портал AutoRacer.
Сообщается, что "Феррари" забронировала трассу с 21 по 23 января, однако выбор окончательной даты для тестов будет зависеть от метеорологических условий.
На симуляторе итальянской команды Льюис приступит к работе 20 января.
Напомним, по итогу минувшего сезона британский гонщик занял седьмое место в личном зачёте Формулы-1, набрав 223 очка.
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