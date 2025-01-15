Ферстаппен: У нас в коллективе было напряженно и шумно

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен прокомментировал атмосферу в коллективе во время прошедшего сезона.

"Я много раз говорю, что для меня не столь важно, что говорят посторонние. Для меня важно то, что происходит внутри команды, а не люди, не имеющие к нам никакого отношения.

Очевидно, у нас в коллективе было напряженно и шумно, это точно. Иначе об этом никто бы не писал. Но я думаю, что мы смогли договориться между собой и все решить" – сказал Макс.