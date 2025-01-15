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Бывший спортивный директор Ред Булл досрочно станет руководителем Кик-Заубера
Изначально он должен был возглавить команду в 2025 году
Фото: Getty Images
Бывший спортивный директор "Ред Булл" Джонатан Уитли займёт пост руководителя швейцарской команды Формулы-1 "Кик-Заубер" 1 апреля нынешнего года. Об этом информирует PlanetF1.
Изначально ожидалось, что специалист возглавит "Кик-Заубер" летом 2025 году, так как будет находиться в обязательном отпуске после ухода из "Ред Булл". По сведениям источника, австрийская и швейцарская команды уладили этот вопрос.
Ожидается, что до официального назначения Джонатана временно возглавлять команду будет Маттиа Бинотто.
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