  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Бывший спортивный директор Ред Булл досрочно станет руководителем Кик-Заубера
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бывший спортивный директор Ред Булл досрочно станет руководителем Кик-Заубера

Автоспорт

Изначально он должен был возглавить команду в 2025 году

Бывший спортивный директор Ред Булл досрочно станет руководителем Кик-Заубера

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший спортивный директор "Ред Булл" Джонатан Уитли займёт пост руководителя швейцарской команды Формулы-1 "Кик-Заубер" 1 апреля нынешнего года. Об этом информирует PlanetF1.

Изначально ожидалось, что специалист возглавит "Кик-Заубер" летом 2025 году, так как будет находиться в обязательном отпуске после ухода из "Ред Булл". По сведениям источника, австрийская и швейцарская команды уладили этот вопрос.

Ожидается, что до официального назначения Джонатана временно возглавлять команду будет Маттиа Бинотто.

По теме
yellow-arrow
Ферстаппен: У нас в коллективе было напряженно и шумно
yellow-arrow
Стало известно, когда Хэмилтон проведёт первые тесты на болиде Феррари
yellow-arrow
Дакар. Гонщик X-raid Yamaha проехал более 30 км с ключом вместо руля
Red Bull
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости