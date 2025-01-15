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Отец Переса: Формула Е станет первой в мире через пять лет
Все возможно
Антонио Перес, отец бывшего пилота Ф-1 мексиканца Серхио Переса, не исключил, что его сын может продолжить карьеру в Формуле-E.
"Мы можем увидеть Чеко Переса, выступающего в Формуле-E. Это не является проблемой. Формула-Е существует уже 11 лет, и она сравнительно молода. Сегодня это вторая серия мира, но через пять лет она станет первой", – сказал Перес-старший в интервью Estadio Deportes.
Напомним, Перес покинул "Ред Булл" по окончании сезона-2024 из-за слабых выступлений, его заменой стал новозеландец Лиам Лоусон.
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