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Отец Переса: Формула Е станет первой в мире через пять лет

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Отец Переса: Формула Е станет первой в мире через пять лет

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Антонио Перес, отец бывшего пилота Ф-1 мексиканца Серхио Переса, не исключил, что его сын может продолжить карьеру в Формуле-E.

"Мы можем увидеть Чеко Переса, выступающего в Формуле-E. Это не является проблемой. Формула-Е существует уже 11 лет, и она сравнительно молода. Сегодня это вторая серия мира, но через пять лет она станет первой", – сказал Перес-старший в интервью Estadio Deportes.

Напомним, Перес покинул "Ред Булл" по окончании сезона-2024 из-за слабых выступлений, его заменой стал новозеландец Лиам Лоусон.

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