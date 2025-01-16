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Астон Мартин заверяет спонсоров, что сможет подписать контракт с Ферстаппеном

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Астон Мартин заверяет спонсоров, что сможет подписать контракт с Ферстаппеном

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Управляющий директор "Астон Мартин" по коммерции и маркетингу Джефферсон Слэк сообщил потенциальным инвесторам, что четырёхкратный чемпион мира нидерландский гонщик Макс Ферстаппен перейдёт в их команду.

По информации Daily Mail, речь может идти о предложении Ферстаппену в размере $ 1,22 млрд за пять лет.

"Джефферсон ходил повсюду и говорил, что Ферстаппен собирается присоединиться к "Астон Мартин". Это может быть уловкой, добавляющей дополнительную ценность потенциальным сделкам, которые он хочет заключить, но подписание Макса имеет смысл.

Недавно они подписали контракт с Эдрианом Ньюи на $ 25 млн в год, и Лоуренс не позволит, чтобы на этом команда остановилась. Он сказал, что хочет выиграть титул, и он не позволит ничему встать на его пути. Он хочет положить конец эпохе доминирования "Ред Булл" и "Мерседеса". Говорят, что, по мнению Эдриана Ньюи, Лэнс недостаточно хорош. А Фернандо Алонсо уже слишком стар. Ньюи полон решимости добиться успеха и хочет работать с лучшими.

Они дали пакет акций Ньюи, чтобы переманить его. Что-то подобное они могут проделать и с Максом", — заявил источник, знакомый с ситуацией.

При этом в "Астон Мартин" данную информацию в настоящий момент опровергают.

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