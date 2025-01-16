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Астон Мартин заверяет спонсоров, что сможет подписать контракт с Ферстаппеном
А удастся ли
Фото: Getty Images
Управляющий директор "Астон Мартин" по коммерции и маркетингу Джефферсон Слэк сообщил потенциальным инвесторам, что четырёхкратный чемпион мира нидерландский гонщик Макс Ферстаппен перейдёт в их команду.
По информации Daily Mail, речь может идти о предложении Ферстаппену в размере $ 1,22 млрд за пять лет.
"Джефферсон ходил повсюду и говорил, что Ферстаппен собирается присоединиться к "Астон Мартин". Это может быть уловкой, добавляющей дополнительную ценность потенциальным сделкам, которые он хочет заключить, но подписание Макса имеет смысл.
Недавно они подписали контракт с Эдрианом Ньюи на $ 25 млн в год, и Лоуренс не позволит, чтобы на этом команда остановилась. Он сказал, что хочет выиграть титул, и он не позволит ничему встать на его пути. Он хочет положить конец эпохе доминирования "Ред Булл" и "Мерседеса". Говорят, что, по мнению Эдриана Ньюи, Лэнс недостаточно хорош. А Фернандо Алонсо уже слишком стар. Ньюи полон решимости добиться успеха и хочет работать с лучшими.
Они дали пакет акций Ньюи, чтобы переманить его. Что-то подобное они могут проделать и с Максом", — заявил источник, знакомый с ситуацией.
При этом в "Астон Мартин" данную информацию в настоящий момент опровергают.
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