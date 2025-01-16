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Макс Ферстаппен приобрел яхту за 12 миллионов евро
Роскошная покупка
Getty Images/Global Images Ukraine
Четырёхкратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен приобрёл роскошную яхту стоимостью € 12 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.
По информации источника, Ферстаппен получил свою яхту, которую он заказал ещё два года назад. Речь идёт о 33-метровой Mangusta GranSport 33.
Макс забрал свою доставку в итальянском портовом городе Виареджо в сопровождении Келли Пике.
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