Макс Ферстаппен приобрел яхту за 12 миллионов евро

Четырёхкратный чемпион мира, пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен приобрёл роскошную яхту стоимостью € 12 млн. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, Ферстаппен получил свою яхту, которую он заказал ещё два года назад. Речь идёт о 33-метровой Mangusta GranSport 33.

Макс забрал свою доставку в итальянском портовом городе Виареджо в сопровождении Келли Пике.