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Леклер рассказал, кто его кумир в автоспорте
Хороший пример для подражания
Фото: Monaco Tribune
Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, кто его кумир в автомобильном деле.
"Айртон Сенна – легенда. И не только в автоспорте. Он единственный кумир, который у меня когда-то был. С удовольствием встретился бы и провел время с Айртоном Сенном.
Перед Гран-при Бразилии я посетил фонд Сенны. Видел некоторые машины, на которых он гонялся, его шлемы… Это был очень сильный момент" – сказал Леклер.
Напомним, что ранее Макс Ферстаппен
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