Леклер рассказал, кто его кумир в автоспорте

Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, кто его кумир в автомобильном деле.

"Айртон Сенна – легенда. И не только в автоспорте. Он единственный кумир, который у меня когда-то был. С удовольствием встретился бы и провел время с Айртоном Сенном.

Перед Гран-при Бразилии я посетил фонд Сенны. Видел некоторые машины, на которых он гонялся, его шлемы… Это был очень сильный момент" – сказал Леклер.