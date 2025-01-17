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Леклер рассказал, кто его кумир в автоспорте

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Хороший пример для подражания

Леклер рассказал, кто его кумир в автоспорте

Фото: Monaco Tribune

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Пилот команды "Феррари" Шарль Леклер рассказал, кто его кумир в автомобильном деле.

"Айртон Сенна – легенда. И не только в автоспорте. Он единственный кумир, который у меня когда-то был. С удовольствием встретился бы и провел время с Айртоном Сенном.

Перед Гран-при Бразилии я посетил фонд Сенны. Видел некоторые машины, на которых он гонялся, его шлемы… Это был очень сильный момент" – сказал Леклер.

Напомним, что ранее Макс Ферстаппен приобрел яхту за 12 миллионов евро.

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Шарль Леклер
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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