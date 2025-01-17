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Астон Мартин усилил команду бывшим гоночным инженером Мика Шумахера

Автоспорт
Обновлено

Он будет старшим гоночным инженером в команде

Астон Мартин усилил команду бывшим гоночным инженером Мика Шумахера

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Британский коллектив "Астон Мартин" подписал контракт с гоночным инженером Гэри Гэнноном. Об этом пишет портал Racingnews365 со ссылкой на пресс-службу команды.

В "Астон Мартин" Гэннон замёт должность старшего гоночного инженера. Однако пока не ясно, с кем из пилотов команды он будет работать.

Напомним, Гэннон с 2016 года работал в составе американского гоночного коллектива "Хаас". Первоначально подопечным Гэри был французский пилот Ромен Грожан. Затем с 2021 по 2022 год Гэннон работал с Миком Шумахером.

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