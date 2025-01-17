Вольфф: У нас никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном

Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что у немецкой команды никогда не было планов подписывать контракт с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппном.

"У нас никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном. Мы общались друг с другом и сохраняли возможности для этого общения.

В итоге в какой-то момент Ферстаппен сказал, что хочет остаться там, где он сейчас, поскольку так для него будет правильно. Я ответил, что мы возьмём Андреа Кими Антонелли, потому что это будет правильно для нас. Посмотрим, к чему это приведёт", — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.

Напомним, в следующем сезоне место семикратного чемпионат мира Льюиса Хэмилтона в составе немецкой команды займёт молодой итальянец Андреа Кими Антонелли.