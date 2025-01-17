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Вольфф: У нас никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном
Ну-ну
Фото: Getty Images
Руководитель "Мерседеса" Тото Вольф заявил, что у немецкой команды никогда не было планов подписывать контракт с четырёхкратным чемпионом мира, гонщиком "Ред Булл" Максом Ферстаппном.
"У нас никогда не было планов подписать контракт с Ферстаппеном. Мы общались друг с другом и сохраняли возможности для этого общения.
В итоге в какой-то момент Ферстаппен сказал, что хочет остаться там, где он сейчас, поскольку так для него будет правильно. Я ответил, что мы возьмём Андреа Кими Антонелли, потому что это будет правильно для нас. Посмотрим, к чему это приведёт", — приводит слова Тото Вольфа Auto Motor und Sport.
Напомним, в следующем сезоне место семикратного чемпионат мира Льюиса Хэмилтона в составе немецкой команды займёт молодой итальянец Андреа Кими Антонелли.
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