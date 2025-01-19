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Боттас: Хочу вернуться в Формулу-1, но нужно подобрать правильный момент

Автоспорт
Обновлено

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Боттас: Хочу вернуться в Формулу-1, но нужно подобрать правильный момент

Фото: Твіттер Альфа Ромео

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-пилот "Мерседес" Валтерри Боттас рассказал, что хотел бы вернуться в гонки Формулы-1.

"Конечно, мне следует пытаться вернуться к Формуле-1, но для этого нужно подобрать нужный момент. И он может наступить. На стартовой решетке множество машин с моторами Mercedes, благодаря чему могут открыться неожиданные возможности. В любом случае в Формуле-1 сложно делать прогнозы и говорить о том, как будут развиваться события.

Кроме того, многое может произойти в Формуле-1 и в 2026 году. Скажу так. Я готов оставаться в игре и попытаюсь сделать все, чтобы найти способ вернуться" – сказал Боттас.

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