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Боттас: Хочу вернуться в Формулу-1, но нужно подобрать правильный момент
Мы все этого хотим
Фото: Твіттер Альфа Ромео
Экс-пилот "Мерседес" Валтерри Боттас рассказал, что хотел бы вернуться в гонки Формулы-1.
"Конечно, мне следует пытаться вернуться к Формуле-1, но для этого нужно подобрать нужный момент. И он может наступить. На стартовой решетке множество машин с моторами Mercedes, благодаря чему могут открыться неожиданные возможности. В любом случае в Формуле-1 сложно делать прогнозы и говорить о том, как будут развиваться события.
Кроме того, многое может произойти в Формуле-1 и в 2026 году. Скажу так. Я готов оставаться в игре и попытаюсь сделать все, чтобы найти способ вернуться" – сказал Боттас.
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