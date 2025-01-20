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Хэмилтон прибыл на базу Феррари и провел фотосессию

Автоспорт
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Хэмилтон прибыл на базу Феррари и провел фотосессию

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон прибыл на базу своей новой команды – "Феррари". Об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях.

"Есть дни, которые ты знаешь, что не забудешь. И этот день, мой первый в Феррари, будет одним из таких. Выполнил мечту быть в красной команде, начинается новая эра"

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