Хэмилтон прибыл на базу Феррари и провел фотосессию

Пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон прибыл на базу своей новой команды – "Феррари". Об этом сам спортсмен сообщил в соцсетях.

"Есть дни, которые ты знаешь, что не забудешь. И этот день, мой первый в Феррари, будет одним из таких. Выполнил мечту быть в красной команде, начинается новая эра"