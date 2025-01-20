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Норрис рассказал, при каких условиях Red Bull могли выиграть Кубок конструкторов

Автоспорт
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Норрис рассказал, при каких условиях Red Bull могли выиграть Кубок конструкторов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Пилот Формулы-1 команды "Макларен" Лендо Норрис рассказал, при каких условиях Red Bull могли выиграть Кубок конструкторов в прошлом сезоне.

"Red Bull, вероятно, выиграл бы Кубок конструкторов, если бы у них было два таких же хороших пилота, как Ферстаппен. Это очевидно. И это доказывает, что в качестве команды они проделали лучшую работу. Это сложно для напарников Макса, он доказал, что побеждает всех, с кем выступал. Это сложная ситуация для любого партнера.

Ситуация с пилотами в Red Bull? Меня это не касается, они могут брать в команду кого угодно" – сказал Норрис.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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