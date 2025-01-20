Ландо Норрис отреагировал на фото Льюиса Хэмилтона в Феррари

Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис одним словом отреагировал на первую фотографию семикратного чемпиона мира, новобранца "Феррари" Льюиса Хэмилтона в Маранелло.

"Дон", — написал в комментариях в социальных сетях Ландо Норрис.

Хэмилтон опубликовал фотографию в классическим чёрном костюме на фоне красной "Феррари" F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари.

Напомним, Льюис переходит в "Феррари" после 12 лет выступлений в составе "Мерседеса".