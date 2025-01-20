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Ландо Норрис отреагировал на фото Льюиса Хэмилтона в Феррари
Пилот сделал фото в новой команде
Getty Images/Global Images Ukraine
Британский пилот "Макларена" Ландо Норрис одним словом отреагировал на первую фотографию семикратного чемпиона мира, новобранца "Феррари" Льюиса Хэмилтона в Маранелло.
"Дон", — написал в комментариях в социальных сетях Ландо Норрис.
lando norris agrees ???? https://t.co/EgrBMhkhAP pic.twitter.com/p6egxjW7Nz— sim (@sim3744) January 20, 2025
Хэмилтон опубликовал фотографию в классическим чёрном костюме на фоне красной "Феррари" F40 – последней машины, созданной при жизни основателя компании Энцо Феррари.
Напомним, Льюис переходит в "Феррари" после 12 лет выступлений в составе "Мерседеса".
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