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Шарль Леклер: Готов выиграть чемпионат
Пилот настроен на борьбу за титул
Фото: Getty Images
Пилот "Феррари" Шарль Леклер выразил уверенность, что он способен побороться за титул.
"Я чувствую, что готов выиграть чемпионат. "Феррари" просто нужна машина, которая сможет быть конкурентоспособной на протяжении всего сезона. Я полностью уверен, что следующей командой, способной бросить вызов "Ред Булл" и победить, будем именно мы", — приводит слова Шарля Леклера RacingNews365.
По итогам сезона-2024 Формулы-1 Леклер занял третье место в личном зачёте чемпионата мира, набрав 356 очков.
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