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Вольфф: На одном двигателе далеко не заедешь

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Вольфф: На одном двигателе далеко не заедешь

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своих ожиданиях от старта следующего сезона.

"Будет ли у меня несварение желудка из-за смены регламента? Не сказал бы. В 2026 году нас ждет интересный вызов. Нам предстоит выполнить работу на всех уровнях лучше. Потому что на одном двигателе далеко не уедешь.

Кроме того, у McLaren будет такой же двигатель, как у нас. Тогда нам придется победить их, построив более эффективное шасси" – сказал Тото.

Напомним, что ранее Ландо Норрис отреагировал на фото Льюиса Хэмилтона в "Феррари".

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Тото Вольфф
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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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