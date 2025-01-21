Вольфф: На одном двигателе далеко не заедешь

Президент команды "Мерседес" Тото Вольфф рассказал о своих ожиданиях от старта следующего сезона.

"Будет ли у меня несварение желудка из-за смены регламента? Не сказал бы. В 2026 году нас ждет интересный вызов. Нам предстоит выполнить работу на всех уровнях лучше. Потому что на одном двигателе далеко не уедешь.

Кроме того, у McLaren будет такой же двигатель, как у нас. Тогда нам придется победить их, построив более эффективное шасси" – сказал Тото.