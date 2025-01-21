Ред Булл нашел замену спонсору, который платил команде $ 150 миллионов

Команда Формулы-1 "Ред Булл" близка к заключению спонсорского соглашения с криптобиржей Gate.io, пишет SportsBusiness.

Gate.io в качестве спонсора заменит в "Ред Булл" другую криптовалютную биржу — Bybit, спонсорская сделка с которой оценивалась в $ 150 млн за три сезона. Контракт команды с Bybit истёк в конце 2024 года и не был продлён — сторонам не удалось договориться об условиях.

Сумма, которую команда получит от нового спонсора, пока не раскрывается.

Для Gate.io это будет не первый опыт в спорте — компания уже является крупным партнёром миланского "Интера".