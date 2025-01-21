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Впервые в истории Формулы-1 гоночным инженером будет женщина
Она будет работать в Хаасе
Фото: f1report
Команда "Хаас" впервые в истории Формулы-1 утвердила на должность гоночного инженера женщину, пишет издание The Race.
Лаура Мюллер будет работать с новичком команды французом Эстебаном Оконом в течение следующего сезона.
"У неё решительный характер. Эстебан также характерный, и, как по мне, движущей силой в данном случае будет сочетание характеров. В чём она действительно хороша, так это в умении находить решение проблемы и нежелании довольствоваться первым ответом", — прокомментировал новость глава "Хааса" Аяо Комацу.
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