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Впервые в истории Формулы-1 гоночным инженером будет женщина

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Она будет работать в Хаасе

Впервые в истории Формулы-1 гоночным инженером будет женщина

Фото: f1report

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Команда "Хаас" впервые в истории Формулы-1 утвердила на должность гоночного инженера женщину, пишет издание The Race.

Лаура Мюллер будет работать с новичком команды французом Эстебаном Оконом в течение следующего сезона.

"У неё решительный характер. Эстебан также характерный, и, как по мне, движущей силой в данном случае будет сочетание характеров. В чём она действительно хороша, так это в умении находить решение проблемы и нежелании довольствоваться первым ответом", — прокомментировал новость глава "Хааса" Аяо Комацу.

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