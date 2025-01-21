Кевин Магнусен останется в Хаасе, но уже в другой роли

Руководитель "Хааса" Аяо Комацу сообщил, что датский экс-пилот команды Кевин Магнуссен останется частью коллектива и будет работать тест-пилотом в 2025 году.

"Он будет ездить на тестовых машинах предыдущих поколений и работать на симуляторе", — приводит слова Комацу RacingNews365.

Кроме того, ожидается, что Магнуссен станет выступать в качестве запасного пилота "Хааса" на нескольких этапах Формулы-1 в 2025 году.