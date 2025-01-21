  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Кевин Магнусен останется в Хаасе, но уже в другой роли
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Магнусен останется в Хаасе, но уже в другой роли

Автоспорт

Пилот не покинет команду

Кевин Магнусен останется в Хаасе, но уже в другой роли

Фото: F1

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Руководитель "Хааса" Аяо Комацу сообщил, что датский экс-пилот команды Кевин Магнуссен останется частью коллектива и будет работать тест-пилотом в 2025 году.

"Он будет ездить на тестовых машинах предыдущих поколений и работать на симуляторе", — приводит слова Комацу RacingNews365.

Кроме того, ожидается, что Магнуссен станет выступать в качестве запасного пилота "Хааса" на нескольких этапах Формулы-1 в 2025 году.

По теме
yellow-arrow
Впервые в истории Формулы-1 гоночным инженером будет женщина
yellow-arrow
Ред Булл нашел замену спонсору, который платил команде $ 150 миллионов
yellow-arrow
Вольфф: На одном двигателе далеко не заедешь
Кевин Магнуссен
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости