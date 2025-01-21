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Впервые в красном. Льюис Хэмилтон опубликовал первое фото в комбинезоне Феррари
Вскоре пилот должен дебютировать в составе итальянской команды
Фото: Instagram
Семикратный чемпион мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон и команда Формулы-1 "Феррари" опубликовали в социальных сетях первую фотографию гонщика в красном комбинезоне команды.
"Впервые в красном", — подписал фотографию Хэмилтон.
Напомним, накануне Хэмилтон посетил базу команды в Маранелло, а в ближайшее время проведёт первые тестовые заезды на трассе во Фьорано.
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