Впервые в красном. Льюис Хэмилтон опубликовал первое фото в комбинезоне Феррари

Семикратный чемпион мира, британский гонщик Льюис Хэмилтон и команда Формулы-1 "Феррари" опубликовали в социальных сетях первую фотографию гонщика в красном комбинезоне команды.

"Впервые в красном", — подписал фотографию Хэмилтон.

Напомним, накануне Хэмилтон посетил базу команды в Маранелло, а в ближайшее время проведёт первые тестовые заезды на трассе во Фьорано.