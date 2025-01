Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео

Один из самых титулованных гонщиков в истории Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон впервые сел за руль боллида команды "Ferrari". После перехода из "Мерседес" пилот начал приспосабливаться к новому для себя авто.

Видео первого заезда:

Lewis Hamilton’s test day at Fiorano begins! He is driving the SF-23. pic.twitter.com/ZNXh8KL59L