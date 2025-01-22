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Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео
Ему подходят эти цвета
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Один из самых титулованных гонщиков в истории Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон впервые сел за руль боллида команды "Ferrari". После перехода из "Мерседес" пилот начал приспосабливаться к новому для себя авто.
Видео первого заезда:
Lewis Hamilton’s test day at Fiorano begins! He is driving the SF-23. pic.twitter.com/ZNXh8KL59L— deni (@fiagirly) January 22, 2025
Фото:
Напомним, что
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