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Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео

Автоспорт
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Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Один из самых титулованных гонщиков в истории Формулы-1, британец Льюис Хэмилтон впервые сел за руль боллида команды "Ferrari". После перехода из "Мерседес" пилот начал приспосабливаться к новому для себя авто.

Видео первого заезда:

Фото:

Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео - изображение 1

Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео - изображение 2

Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео - изображение 3

Напомним, что Кевин Магнусен останется в "Хаас", но уже в другой роли.

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