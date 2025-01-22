Леклер прокомментировал появление Cadillac в Формуле-1

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал о своем отношении к появлению в Формуле-1 новой команды – "Cadillac".

"Многие молодые пилоты ждут своего места, своего шанса в Формуле-1. Появление 11-й команды, безусловно, даст больше возможностей талантливым гонщикам, мечтающим попасть в Формулу-1.

Так что с этой точки зрения все хорошо. Здорово, что на стартовой решетке появятся еще два болида" – сказал Шарль.