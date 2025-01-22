Серхио Перес может вернуться в Формулу-1

Антонио Перес Гарибай, отец пилота Серхио Переса, поделился мнением о возможном возвращении сына в "Королевские гонки". В новом сезоне Формулы-1 вместо Серхио боевым пилотом "Ред Булл" будет Лиам Лоусон.

"Он будет ждать в течение шести месяцев. Если представится хорошая возможность, он воспользуется ею.

Вспомните, сколько пилотов Формулы-1 брали творческий отпуск и как возвращались потом. Ники Лауда, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо делали это. Многим гонщикам это удавалось, и они возвращались более сильными. Не сомневаюсь, что Чеко представится хорошая возможность вернуться ещё на несколько лет. Он заслуживает того, чтобы остаться в памяти великим", — приводит слова отца Переса Racingnews365 со ссылкой на Esto.