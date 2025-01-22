  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Автоспорт
  4. Серхио Перес может вернуться в Формулу-1
В тренде
Автоспорт
Автоспорт

Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серхио Перес может вернуться в Формулу-1

Автоспорт

Пилот будет ждать хорошего предложения

Серхио Перес может вернуться в Формулу-1

Фото: Getty Images

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Антонио Перес Гарибай, отец пилота Серхио Переса, поделился мнением о возможном возвращении сына в "Королевские гонки". В новом сезоне Формулы-1 вместо Серхио боевым пилотом "Ред Булл" будет Лиам Лоусон.

"Он будет ждать в течение шести месяцев. Если представится хорошая возможность, он воспользуется ею.

Вспомните, сколько пилотов Формулы-1 брали творческий отпуск и как возвращались потом. Ники Лауда, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо делали это. Многим гонщикам это удавалось, и они возвращались более сильными. Не сомневаюсь, что Чеко представится хорошая возможность вернуться ещё на несколько лет. Он заслуживает того, чтобы остаться в памяти великим", — приводит слова отца Переса Racingnews365 со ссылкой на Esto.

По теме
yellow-arrow
Леклер прокомментировал появление Cadillac в Формуле-1
yellow-arrow
Впервые за рулем Ferrari: Хэмилтон прокатился на новом болиде. Фото и видео
yellow-arrow
Впервые в красном. Льюис Хэмилтон опубликовал первое фото в комбинезоне Феррари
Серхио Перес
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости