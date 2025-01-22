Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серхио Перес может вернуться в Формулу-1
Пилот будет ждать хорошего предложения
Фото: Getty Images
Антонио Перес Гарибай, отец пилота Серхио Переса, поделился мнением о возможном возвращении сына в "Королевские гонки". В новом сезоне Формулы-1 вместо Серхио боевым пилотом "Ред Булл" будет Лиам Лоусон.
"Он будет ждать в течение шести месяцев. Если представится хорошая возможность, он воспользуется ею.
Вспомните, сколько пилотов Формулы-1 брали творческий отпуск и как возвращались потом. Ники Лауда, Кими Райкконен и Фернандо Алонсо делали это. Многим гонщикам это удавалось, и они возвращались более сильными. Не сомневаюсь, что Чеко представится хорошая возможность вернуться ещё на несколько лет. Он заслуживает того, чтобы остаться в памяти великим", — приводит слова отца Переса Racingnews365 со ссылкой на Esto.
Популярное сейчас
- Яремчук отклонил предложение о переходе в клуб из Серии А
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Динамо не проиграло в Лиге Европы, камбек Барселоны, будущее Анчелотти, усиление для Руха. Главные новости за 21 января
- Шарль Леклер: Готов выиграть чемпионат
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров