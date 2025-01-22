Автоспорт - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хэмилтон: Пилотирование болида Феррари — это одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в жизни
Пилот пока доволен
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон поделился своими эмоциями после того, как впервые управлял болидом "Скудерии".
"В моей карьере было много успехов. Начиная с первых тестов в Ф-1 до первой гонки, первого подиума, первой победы и первого чемпионства. Я не был уверен в том, сколько ещё таких первых опытов чего-то нового у меня будет в дальнейшем. Однако первый опыт пилотирования болида "Феррари" — это одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в жизни.
Когда я завёл двигатель и выехал на трассу, не мог перестать улыбаться от радости. Это чувство мне напомнило о том, как я вообще первый раз проводил тесты болида Ф-1 — это был невероятный и эмоциональный момент. Теперь я здесь, спустя почти 20 лет, испытываю те же самые эмоции.
Я и раньше знал, насколько страстной является "Феррари" и её фанаты. Но увидеть это своими глазами в качестве гонщика было по-настоящему вдохновляюще. Невозможно не проникнуться этой страстью.
Хочу поблагодарить всех за всю любовь и поддержку, которую чувствовал от каждого в Маранелло на прошлой неделе. Нам ещё многое предстоит сделать, но я не могу дождаться, когда начну работать над достижением наших целей", — приводит слова Хэмилтона портал Planetf1.
Популярное сейчас
- Последний шанс. Шахтер – Брест. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 22.01.2025
- Стало известно, сколько заработали украинки за выступление на Australian Open-2025
- "Как мы можем это просчитать?". Наставник Бенфики прокомментировал грубую ошибку Трубина в игре с Барселоной
- Впервые в истории Формулы-1 гоночным инженером будет женщина
- Псевдо-любовница Бекхэма снова даёт о себе знать: почему она решила заговорить о "романе" с футболистом?
- Невеста Роналду превзошла жену Месси по доходам в Instagram: возлюбленная Бекхэма - среди лидеров