Хэмилтон: Пилотирование болида Феррари — это одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в жизни

Пилот "Феррари" британец Льюис Хэмилтон поделился своими эмоциями после того, как впервые управлял болидом "Скудерии".

"В моей карьере было много успехов. Начиная с первых тестов в Ф-1 до первой гонки, первого подиума, первой победы и первого чемпионства. Я не был уверен в том, сколько ещё таких первых опытов чего-то нового у меня будет в дальнейшем. Однако первый опыт пилотирования болида "Феррари" — это одно из лучших ощущений, что я вообще испытывал в жизни.

Когда я завёл двигатель и выехал на трассу, не мог перестать улыбаться от радости. Это чувство мне напомнило о том, как я вообще первый раз проводил тесты болида Ф-1 — это был невероятный и эмоциональный момент. Теперь я здесь, спустя почти 20 лет, испытываю те же самые эмоции.

Я и раньше знал, насколько страстной является "Феррари" и её фанаты. Но увидеть это своими глазами в качестве гонщика было по-настоящему вдохновляюще. Невозможно не проникнуться этой страстью.

Хочу поблагодарить всех за всю любовь и поддержку, которую чувствовал от каждого в Маранелло на прошлой неделе. Нам ещё многое предстоит сделать, но я не могу дождаться, когда начну работать над достижением наших целей", — приводит слова Хэмилтона портал Planetf1.