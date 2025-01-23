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Леклер рассказал, готов ли бороться за чемпионство
Правильный настрой
Getty Images/Global Images Ukraine
Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, готов ли будет бороться за чемпионство в следующем сезоне Формулы-1.
"Я чувствую, что готов выиграть чемпионат. Ferrari просто нужна машина, которая сможет быть конкурентоспособной в течение всего сезона.
Я полностью уверен, что следующей командой, способной бросить вызов Red Bull и победить, будем именно мы" – сказал Шарль.
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