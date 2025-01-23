Леклер рассказал, готов ли бороться за чемпионство

Пилот "Феррари" Шарль Леклер рассказал, готов ли будет бороться за чемпионство в следующем сезоне Формулы-1.

"Я чувствую, что готов выиграть чемпионат. Ferrari просто нужна машина, которая сможет быть конкурентоспособной в течение всего сезона.

Я полностью уверен, что следующей командой, способной бросить вызов Red Bull и победить, будем именно мы" – сказал Шарль.