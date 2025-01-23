Хэмилтон: Первый день в Ferrari я запомню навсегда

Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от первого заезда в боллиде команды "Феррари".

"Бывает, вы понимаете, что запомните сегодня навсегда. И мой первый день в Ferrari один из таких. Я достиг в своей карьере того, что не считал возможным, но часть меня всегда удерживала мечту выступать за команду в красном. Я не мог быть счастливее.

Сегодня мы начинаем новую эру в истории культовой команды, и мне не терпится узнать историю, которую мы напишем вместе" – сказал гонщик.