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Хэмилтон: Первый день в Ferrari я запомню навсегда
Историческое событие
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от первого заезда в боллиде команды "Феррари".
"Бывает, вы понимаете, что запомните сегодня навсегда. И мой первый день в Ferrari один из таких. Я достиг в своей карьере того, что не считал возможным, но часть меня всегда удерживала мечту выступать за команду в красном. Я не мог быть счастливее.
Сегодня мы начинаем новую эру в истории культовой команды, и мне не терпится узнать историю, которую мы напишем вместе" – сказал гонщик.
Напомним, что ранее Леклер
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