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Хэмилтон: Первый день в Ferrari я запомню навсегда

Автоспорт
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Историческое событие

Хэмилтон: Первый день в Ferrari я запомню навсегда

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Льюис Хэмилтон поделился своими впечатлениями от первого заезда в боллиде команды "Феррари".

"Бывает, вы понимаете, что запомните сегодня навсегда. И мой первый день в Ferrari один из таких. Я достиг в своей карьере того, что не считал возможным, но часть меня всегда удерживала мечту выступать за команду в красном. Я не мог быть счастливее.

Сегодня мы начинаем новую эру в истории культовой команды, и мне не терпится узнать историю, которую мы напишем вместе" – сказал гонщик.

Напомним, что ранее Леклер рассказал, готов ли бороться за чемпионство.

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