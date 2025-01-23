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Пилот Мерседеса Джордж Расселл показал фото с отдыха на Карибах
Гонщик набирается сил перед стартом нового сезона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежими фотографиями. Британец показал, как отдыхал в Джорджтауне (столица Каймановых островов), расположенном в Карибском море.
"Джордж в Джорджтауне. Как всегда, невероятно", — подписал фото Расселл.
В прошлом сезоне Джордж занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 245 очков.
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