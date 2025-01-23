Пилот Мерседеса Джордж Расселл показал фото с отдыха на Карибах

Пилот "Мерседеса" Джордж Расселл разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где поделился свежими фотографиями. Британец показал, как отдыхал в Джорджтауне (столица Каймановых островов), расположенном в Карибском море.

"Джордж в Джорджтауне. Как всегда, невероятно", — подписал фото Расселл.

В прошлом сезоне Джордж занял шестое место в общем зачёте пилотов, набрав 245 очков.