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Фернандо Алонсо: Возможно, в сезоне-2026 нам удастся победить в Ф-1
Посмотрим, какие результаты сумеет показать команда
43-летний испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо не исключает, что его команда с приходом британского инженера Эдриана Ньюи может рассчитывать на победу в Формуле-1 в сезоне-2026.
"В 2026 году вступят в силу новые правила. А с апреля этого года к нашей команде присоединится Эдриан Ньюи. Поэтому мы должны быть воодушевлены и настраиваться на то, что сезон-2026 будет успешным для "Астон Мартин". Возможно, нам удастся даже победить в Ф-1 и стать чемпионами. Это громкие слова, но ожидания также высоки", — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.
Ранее Алонсо категорично высказался о шансах "Астон Мартин" на титул в следующем сезоне Ф-1.
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