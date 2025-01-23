Фернандо Алонсо: Возможно, в сезоне-2026 нам удастся победить в Ф-1

43-летний испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо не исключает, что его команда с приходом британского инженера Эдриана Ньюи может рассчитывать на победу в Формуле-1 в сезоне-2026.

"В 2026 году вступят в силу новые правила. А с апреля этого года к нашей команде присоединится Эдриан Ньюи. Поэтому мы должны быть воодушевлены и настраиваться на то, что сезон-2026 будет успешным для "Астон Мартин". Возможно, нам удастся даже победить в Ф-1 и стать чемпионами. Это громкие слова, но ожидания также высоки", — приводит слова Алонсо портал Motorsport Week.

Ранее Алонсо категорично высказался о шансах "Астон Мартин" на титул в следующем сезоне Ф-1.