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Леклер: Приятно вновь оказаться за рулём болида
Пилот поделился эмоциями после тренировочного заезда
Фото: Monaco Tribune
Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался о возвращении к тренировочным заездам.
Вчера, 22 января, монегаск провёл тренировку на базе команды в Маранелло. Также участие в ней принимал звёздный новичок гоночного коллектива Льюис Хэмилтон.
"Снова воплощаю мечту. Так приятно вновь оказаться за рулём и увидеть всех фанатов на трассе. Это был особенный день и для команды, и Льюиса, и я очень рад, что смог присутствовать при этом. Не могу дождаться начала сезона", — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что Хэмилтон набил тату на шее с определённым смыслом.
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