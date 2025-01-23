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Леклер: Приятно вновь оказаться за рулём болида

Автоспорт

Пилот поделился эмоциями после тренировочного заезда

Леклер: Приятно вновь оказаться за рулём болида

Фото: Monaco Tribune

Ростислав Хвостенко Автор UA-Футбол
Новина українською

Пилот "Феррари" Шарль Леклер высказался о возвращении к тренировочным заездам.

Вчера, 22 января, монегаск провёл тренировку на базе команды в Маранелло. Также участие в ней принимал звёздный новичок гоночного коллектива Льюис Хэмилтон.

"Снова воплощаю мечту. Так приятно вновь оказаться за рулём и увидеть всех фанатов на трассе. Это был особенный день и для команды, и Льюиса, и я очень рад, что смог присутствовать при этом. Не могу дождаться начала сезона", — написал Леклер на своей странице в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что Хэмилтон набил тату на шее с определённым смыслом.

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Шарль Леклер
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