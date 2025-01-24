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Ферстаппен – об опыте: Ваш поступок – единственное из чего можно извлечь урок

Автоспорт
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Лучше и не скажешь

Ферстаппен – об опыте: Ваш поступок – единственное из чего можно извлечь урок

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какой совет дал бы себе молодому, если бы имел такую ​​возможность.

"Честно говоря, я бы не давал никаких советов. Так или иначе, а вам приходится совершать ошибки. Иногда приходится учиться на горьком опыте.

Если бы все все знали заранее, было бы очень скучно, как мне кажется. Ваш поступок – единственное, что может что-то изменить, и единственное, из чего можно извлечь урок" – сказал Макс.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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