Ферстаппен – об опыте: Ваш поступок – единственное из чего можно извлечь урок

Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, какой совет дал бы себе молодому, если бы имел такую ​​возможность.

"Честно говоря, я бы не давал никаких советов. Так или иначе, а вам приходится совершать ошибки. Иногда приходится учиться на горьком опыте.

Если бы все все знали заранее, было бы очень скучно, как мне кажется. Ваш поступок – единственное, что может что-то изменить, и единственное, из чего можно извлечь урок" – сказал Макс.