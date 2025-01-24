Названы результаты первых тестов Льюиса Хэмилтона за Феррари

Стали известны результаты тестов, которые провёл пилот Льюис Хэмилтон на болиде "Феррари" во Фьорано.

По информации Autoracer, британец преодолел 89 км, а его среднее время прохождения круга составило одну минуту.

Отмечается, что на некоторых кругах Хэмилтоном были допущены небольшие ошибки, чему способствовали суровые погодные условия в то время.

Напомним, Хэмилтон перешёл в "Феррари" из "Мерседеса" по окончании сезона-2024.