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Названы результаты первых тестов Льюиса Хэмилтона за Феррари
На некоторых кругах он допустил небольшие ошибки
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Стали известны результаты тестов, которые провёл пилот Льюис Хэмилтон на болиде "Феррари" во Фьорано.
По информации Autoracer, британец преодолел 89 км, а его среднее время прохождения круга составило одну минуту.
Отмечается, что на некоторых кругах Хэмилтоном были допущены небольшие ошибки, чему способствовали суровые погодные условия в то время.
Напомним, Хэмилтон перешёл в "Феррари" из "Мерседеса" по окончании сезона-2024.
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