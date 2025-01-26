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Ферстаппен рассказал, чем хочет заниматься после завершения профессиональной карьеры
Остается в деле
Фото: Getty Images
Пилот команды "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, чем планирует заниматься после завершения профессиональной карьеры.
"Я всегда говорил себе, что в том случае, если не стану полноценным пилотом, то приложу все усилия, чтобы оставаться в этом бизнесе, но в роли менеджера или на какой-то другой руководящей должности.
Поэтому думаю, что в какой-то момент я возьму на себя эти обязательства" – сказал гонщик.
Напомним, что ранее названы
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