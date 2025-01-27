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Ферстаппен рассказал, какую роль в его карьере сыграл отец
Спойлер – очень важную
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как отец помог ему стать пилотом и выбрать свой профессиональный путь.
"Я всегда обсуждал свое будущее с отцом еще в детстве. И всегда говорил вроде: "Да, ладно, посмотрим". Мой отец ответил: "Что ты имеешь в виду, говоря "увидим"? Это не подход". Но это то, каким я являюсь. Не люблю напрягаться из-за чего-то, не люблю слишком много думать или усложнять. Просто очень расслаблен и спокоен по этому поводу.
И не хочу забивать себе голову мыслями, как могу повлиять на некоторые вещи. Но мне тоже нужно было, чтобы меня подталкивали, когда я был ребенком. Благодарен отцу за то, что он занимался этим, поскольку это сделало меня тем пилотом, каким я являюсь сегодня" – сказал Макс.
Напомним, ранее Ферстаппен
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