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Ферстаппен рассказал, какую роль в его карьере сыграл отец

Автоспорт
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Спойлер – очень важную

Ферстаппен рассказал, какую роль в его карьере сыграл отец

https://www.gettyimages.com/Ukraine

Новина українською

Пилот "Ред-Булл" Макс Ферстаппен рассказал, как отец помог ему стать пилотом и выбрать свой профессиональный путь.

"Я всегда обсуждал свое будущее с отцом еще в детстве. И всегда говорил вроде: "Да, ладно, посмотрим". Мой отец ответил: "Что ты имеешь в виду, говоря "увидим"? Это не подход". Но это то, каким я являюсь. Не люблю напрягаться из-за чего-то, не люблю слишком много думать или усложнять. Просто очень расслаблен и спокоен по этому поводу.

И не хочу забивать себе голову мыслями, как могу повлиять на некоторые вещи. Но мне тоже нужно было, чтобы меня подталкивали, когда я был ребенком. Благодарен отцу за то, что он занимался этим, поскольку это сделало меня тем пилотом, каким я являюсь сегодня" – сказал Макс.

Напомним, ранее Ферстаппен рассказал, чем хочет заниматься после завершения профессиональной карьеры.

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Источник:
f1analytic.com
Опубликовал: Андрей Хижняк
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