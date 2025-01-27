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Мерседес назвал дату презентации нового болида
Через месяц команда преступит к предсезонным тестам
Фото: Motorsport.com
Команда Формулы-1 "Мерседес" анонсировала презентацию нового болида 2025 года, которая состоится 24 февраля.
Машина получит название W16 E Performance. 25 февраля пилоты команды, британец Джордж Расселл и итальянец Андреа Кими Антонелли, проведут обкатку болида в Бахрейне.
26 февраля "Мерседес" приступит к ежегодным предсезонным тестам.
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