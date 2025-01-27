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ФОТО. Феррари представила новые комбинезоны Хэмилтона и Леклера
Дебютный сезон в новой команде для Хэмилтона
https://www.gettyimages.com/Ukraine
Итальянский гоночный коллектив "Феррари" представил на своей странице в социальных сетях новые комбинезоны пилотов Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера на предстоящий сезон Формулы-1.
Напомним, "Скудерия" по итогу минувшего сезона стала второй в Кубке конструкторов, набрав в сумме 652 очка.
Для Хэмилтона сезон-2025 станет первым в итальянской команде. До этого 11 лет британский гонщик выступал за немецкую команду "Мерседес", в составе которой шесть раз побеждал в Формуле-1.
January 27, 2025
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